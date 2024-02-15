فرح عيالك.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 نايل سات لمتابعة برامج الاطفال الممتعة

خلال الاونة الاخيرة تصاعد البحث عن تردد قناة بطوط من الأمهات وعن كيفية ضبط التردد الخاص بالقناة عبر الاقمار الصناعية، وتتميز القناة بمحتوي ترفيهي متميز للأطفال بجودة عالية من خلال برامج متنوعة يستطيع الاطفال في مختلف الفئات العمرية مشاهدتها بأمان وثقة، وتعرض القناة برامج تعليمية وثقافية للطفل تساعده على تنمية مهاراته وترسخ القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، وتحظي القناة بمتابعة كبيرة في الوطن العربي ولهذا يتساءل الامهات عن تردد قناة بطوط وهذا ما نقدمه عبر فقرات المقال.

تردد قناة بطوط

تعرض قناة برامج مسلية للاطفال الي جانب الاغاني التعليمية والترفيهية التي تناسب كل فئة عمرية ولها دور كبير في تطوير مهارات الطفل والمساعدة في القيام بعدة أنشطة مختلفة تنمي عنده التفكير والابداع، فاذا كنت تبحثين عن محتوي ترفيهي لطفلك وآمن في آن واحد فان قناة بطوط خط الاختيار الأمثل بالنسبة لك، وتتميز القناة بعرض جميع افلام الكرتون والاغاني بجودة عالية مجانا دون دفع اي رسوم الاشتراك، ومن أفضل الافلام الاجنبية الكرتون التي تعرضها القناة بطريقة مدبلجة والتي يعشقها الاطفال هي كما يلي:

فيلم Beauty and the Beast.

فيلم Treasure Planet.

فيلم The croods.

فيلم Escape to Africa.

تردد قناة بطوط على النايل سآت

يمكن استقبال التردد الخاص بقناة بطوط على القمر الصناعي النايل سآت عبر التردد التالي:

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة HD.

تردد قناة بطوط على العرب سات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

خطوات ضبط تردد قناة بطوط على الرسيفر

يمكن ضبط تردد قناة بطوط للاستمتاع بمشاهدتها في اي وقت عبر اتباع الخطوات الاتية: