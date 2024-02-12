Pdf الآن تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

يكثر البحث حالياً البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وهذا بالتزامن مع حلول شهر رمضان حيث تتمكن الأسر المختلفة من شراء كل احتياجات الشهر الكريم ودخول الفرحة والسعادة على الجميع، ونستعرض عليكم الآن كيفية تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة لشهر فبراير 2024 عبر منصة مظلتي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق أن اقترب بالفعل الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من قبل الآلاف المواطنين للحصول على الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة العراقية للفقراء والأسر المحتاجة، وأكدت الوزارة أنه سيكون بإمكان جميع المواطنين تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة السابعة لشهر فبراير 2024، وهذا من خلال الخطوات التالية:

التوجه المباشر إلى منصة مظلتي.

الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

تحديد كشوفات المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة السابعة.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالمستفيدين في المكان المخصص له.

الضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكن الضغط على كلمة تحميل الكشوفات.

بعد ذلك سيتم تحميل الكشوفات على الجهاز الخاص بكم ويتم البحث عن اسمك في الملفات.

موعد الإعلان عن أسماء المشمولين وموعد صرف الرعاية الاجتماعية

في التوقيت الحالي تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تهيئة تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لتكون متاحة أمام الجميع خلال الساعات القليلة المقبلة، كما سيتم صرف الوجبة السابعة الخاصة بشهر فبراير 2024 خلال الأيام القليلة المقبل قبل انتهاء شهر فبراير الجاري، وستشمل الوجبة 70 ألف أسرة عراقية تحتاج للدعم والمساعدة.