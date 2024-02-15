حملها ⭕️⭕️⭕️ PDF.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، جاءت منح الرعاية الاجتماعية موجهة إلى المواطنين العراقيين لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة وغلاء الأسعار، كما أنه يعتمد عليها الكثير من أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود في تلبية الطلبات، والجدير بالذكر أنه بداية من يوم الأربعاء السابق بدأت الحكومة العراقية في توزيع ذلك الدعم للوجبة الأخيرة، ولكن يجب الالتزام أولًا ببعض الشروط ليتمكن الفرد من الحصول على الدعم، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم كافة التفاصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يجب إتباع عدد من الخطوات لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وتتمثل الخطوات في النقاط التالية:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي من خلال الرابط التالي من هنا.

من ثم فتح قائمة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة.

من ثم اختيار خدمات الرعاية الصحية.

قم بإدخال رقم الوجبة المنضم إليها.

من ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة منك مع مراعاة الدقة.

وأخيرًا انقر على زر الاستعلام.

وبذلك سوف تتمكن من إظهار كشوف أسماء المقبولين.

ما هي الشروط اللازمة الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

هناك عدد من الشروط لتنضم إلى اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهي تتمثل في الآتي: