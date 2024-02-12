هتاخد إجازة 5 أيام.. موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والدول العربية وفقا لبيان مجلس الوزراء وما هو جدول إجازات العام الحالي.. اعرف هتاخد إجازة امتى

مع بداية شهر شعبان 2024، يبدأ الكثير من المواطنين في كافة محافظات مصر في البحث عن متى موعد عيد الأضحى 2024 في مصر، بالإضافة إلى جدول إجازات عام 2024، ويعتبر عيد الأضحى ثاني الأعياد الإسلامية وينتظره الكثير من المسلمين من أجل العمل على تأدية الفرائض الدينية به، حيث التضحية لوجه الله وأداء صلاة العيد في الصباح الباكر ويتم بعدها النحر.

موعد عيد الأضحى 2024

يزداد البحث من قبل العديد من المواطنين عن متى موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والدول العربية، حيث تم الإعلان على أنه سوف يكون يوم الإثنين الموافق 17 يونيو لعام 2024، وسوف يوافق هجريا يوم 10 من ذي الحجة لعام 1445، وحسب ما تم الإعلان عنه من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية أن ينتهي عيد الأضحى يوم 20 يونيو 2024، ويتم إعطاء المواطنين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة إجازة لمدة 5 أيام.

جدول الإجازات الرسمية لعام 2024

قام مجلس الوزراء بالإعلان عن جدول الإجازات الرسمية لهذا العام ومن المقرر أن تكون كالتالي: