“الدولار رايح لفين تاني”.. قفزة نارية لسعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 13 فبراير ويصل لرقم قياسي الان!!

حافظ الدولار يوم الثلاثاء الموافق 13 من فبراير 2024، على استقراره أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية سواء الوطنية والخاصة، حيث كانت متوسط أسعار الشراء حوالي 30.84 جنيه، وكانت متوسط أسعار البيع حوالي 30.93 جنيه، وشهدت أسعار العملات الأخرى اختلافًا بين الارتفاع والانخفاض الطفيف والاستقرار على مدار اليوم الثلاثاء، وفقًا لأخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، تابع معنا من خلال موقع البديل الإخباري لتتعرف على اسعار الدولار.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في مختلف البنوك

سجل اليوم سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي قيمة 30.90 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سجل اليوم صرف الدولار في مصرف القطري الوطني بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يبلغ قيمة الصرف الخاصة بالدولار الأمريكي داخل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

قيمة الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس هي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المتحد يساوي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يبلغ سعر الشراء للدولار في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه مصري، في حين يصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار في السوق السوداء

سنعرض لكم من خلال موقع البديل الاخباري قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة للجنيه المصري في السوق غير الرسمية او الموازي، والتي صرحت على النحو التالي:

سعر صرف الدولار بتسجيل ارتفاع في السوق غير الرسمية خلال فترة صباح التعاملات اليومية، حيث بلغ 63 جنيها مصريا لكل دولار أمريكي، مقارنةً بمستوياته السابقة التي وصلت إلى 54 و55 جنيها مصريا في يوم الأحد الماضي.