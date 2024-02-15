من هنا nataegna رابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024″ للدور التمهيدى” جميع المحافظات العراقية

رابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق والتي ارتفع البحث في الآونة الأخيرة من قبل الطلاب حول روابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024، في جميع المحافظات العراقية والتي تنتظر موعد اعلانها الرسمي على أن مؤكد أن تكون متوفرة في الأيام القبلة عقب انتهاء امتحانات السادس الاعدادى للدور التمهيدي، ونقدم إليك عبر موقعنا البديل الإخباري رباط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024

رابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب السادس الابتدائي في شهر يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت وتعمل وزارة التربية العراقية على انتهاء فترة التصحيح والمراجعة لأوراق الطلاب، على أن تكون متوفرة بشكل مؤكد خلال الساعات القبلة على موقعها الرسمي او مواقع التعليمية الأخري منها موقع نتائجنا موقع ناجح، وهو ماسوف نقدم إليك كافة طرق الاستعلام إلكترونيا في الفقرة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدى

يمكن للطلاب في المحافظات العراقية لاستعلام عن النتائج إلكترونيا من خلال موقع نتائجنا، والذي يعلن نتيجة كل محافظة تبعا فور انتهاء التصحيح ومراجعة أوراق الطلاب بها، وقد ظهرت حتي الآن اغلب المحافظات العراقية وجارى الانتهاء من الباقى على أن تكون متوفر النتيجة في 48 ساعة المقبلة إلي جميع الطلاب واليك خطوات الاستعلام: