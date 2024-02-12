نزلها الآن.. تردد قناة توم وجيري الجديد للأطفال على النايل سات وعرب سات 2024

حاذت قناة توم وجيري على إعجاب العديد من الأشخاص وذلك بسبب المحتوى المتميز الذي تقدمه حيث انها تعد من أفضل وأشهر قنوات الأطفال لهذا يرغب الكثير من الأشخاص من كافة أنحاء العالم معرفة تردد قناة توم وجيري من أجل تنزيلها على الأجهزة الخاصة بهم لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد هذه القناة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة توم وجيري

إن تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

التردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة قناة : SD.

تردد قناة توم جيري على القمر الصناعي عرب سات

يستطيع الأشخاص القيام بتنزيل قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة وذلك عن طريق ادخال المعلومات التالية:

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة :SD.

طريقة ضبط قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال

يمكن أن يقوم الأفراد ضبط قناة توم وجيري على أجهزة التلفاز الخاص بهم بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي: