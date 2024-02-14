فـرّح الاولاد.. نزل تردد قناة توم وجيري 24 ساعة بدون تقطيع نايل سات وعرب سات Tom and jerry

تبحث الكثير من الامهات مؤخرا عن تردد قناة توم وجيري والذي تعتبر احد اشهر القنوات بالوطن العربي التي تبث محتوي مسلي وآمن على الاطفال، حيث تعرض القناة افلام الكرتون والاغاني الترفيهية المناسبة لجميع الفئات العمرية، وتحرص القناة على اجراء تعديلات على التردد كل فترة لتحسين جودة الصوت والصورة اذ تعرض القناة محتواها الترفيهي المتميز بشكل مجاني وجودة عالية، ولذلك فان قناة توم وجيري هو الاختيار الامثل اذا كنتِ تبحثين عن قناة آمنة مسلية لطفلك، ونعرض معكم خلال موقعنا البديل تردد القناة الجديد وطريقة استقبالها.

تردد قناة توم وجيري على النايل سآت

تحرص القناة على تقديم اشهر افلام الكرتون التي يعشقها الاطفال مثل توم وجيري والفار الطباخ والوحش والجميلة والأميرة النائمة، كما لا يستطيع الاطفال الاستغناء عن مشاهدة الكرتون او الاغاني والبرامج المفضلة والتي تنقلها القناة يوميا، وأهم ما يميز القناة هو المحتوي الآمن على الطفل لذلك تحظي بشعبية كبيرة على الوطن العربي، وتوجد برامج متنوعة داخل القناة هدفها هو تنمية مهارات الطفل وغرس القيم الاخلاقية فيه في صورة مسلية وممتعة، وتقوم ادارة القناة بتحديث بيانات التردد لضمان جودة البث وعرض المحتوي دون انقطاع.

ويمكن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي النايل سآت عبر التردد التالي:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سآت

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات استقبال تردد قناة توم وجيري

يمكن ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد من خلال اتباع الخطوات الاتية: