الآن متاح Pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الوجبة السابعة 2024 لشهر فبراير

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق من أكثر المواضيع التي تشتعل بها محركات البحث حالياً، حيث ينتظر الكثير من الأسر العراقية التي تحتاج للدعم والمساعدة موعد صرف الوجبة السابعة الخاصة بشهر فبراير على أحر من الجمر، وهذا حتى يتمكنوا من شراء كافة مستلزمات الشهر الكريم ودخول الفرحة والسعادة على أفراد الأسرة، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية بالعراق من أكثر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة والمؤسسات الخيرية لدعم المحتاجين والمطلقات والأرامل وأصحاب الإعاقات والعاطلين عن العمل، وهذا لتوفير حياة كريمة والتغلب على مصاعب الحياة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وكيفية تحميل الكشوفات.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حرصت الحكومة العراقية على توفير المساعدة للفئات التي تحتاج للدعم بشتى الطرق، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم طرق الدعم والذي يتم صرفه كوجبات مختلفة، وحالياً الجميع من الأسر تترقب موعد صرف الدفعة السابعة الخاصة بشهر فبراير 2024، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين فيها بكل سهولة وتحميل الكشوفات أيضاً وهذا من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

يتم الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة أسماء الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة التابع لها.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة تحميل الكشوفات.

بعد تحميل الكشوفات على الجوال والبحث عن اسمك من ضمن الأسماء كما يمكن تقديم اعتراض على هذا وإعادة تقديم الطلب.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تم تحديد عدة شروط من أجل الاستفادة من الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في التالي: