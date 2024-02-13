هنا لينك استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول لجميع المحافظات العراقية لدى موقع نتائجنا 2024

تعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول من أكثر الأمور التي يفكر فيها الطلاب والطالبات في العراق، حيث تزايدت التساؤلات بشكل كبير في آخر فترة حول موعد ظهور النتائج، وكان الرد من وزارة التربية العراقية بأنه سيتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء اللجان المختصة من عملية تصحيح أوراق الامتحانات وتدقيقها ورصد درجات الطلاب، كما أكدت الوزارة بأنه يمكن للطلاب وأهاليهم الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وقد خصصنا مقالنا لهذا اليوم للحديث عن خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق

أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات في كافة أنحاء المحافظات العراقية إمكانية استخراج النتائج بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، كما أوضحت الوزارة أنه هناك عدة أمور يتم إجراؤها على نتائج الثالث متوسط الدور الأول قبل أن يعتمدها وزير التربية بشكل رسمي، ويمكن لأولياء الأمور الذين يرغبون في الاطمئنان على مستوى أبنائهم الدراسي القيام ببعض الخطوات السريعة للتمكن من الاستعلام عن نتائجهم، ويتم ذلك من خلال اتباع مايلي في مقال اليوم.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول