لولو صارت شرطية..حدث تردد قناة وناسة كيدز 2024 وشاهد أجمل الأغاني والأناشيد للأطفال

يتردد اسم قناة وناسة كيدز في الفترة الأخيرة بكثرة حيث أصبحت هذه القناة من القنوات الفضائية المعروفة والمشهورة بشكل واسع في البلاد العربية، ويعود السبب إلى هذه الشهرة الكبيرة والمحبة الشديدة التي حظيت بها قناة وناسة كيدز، إلى حرصها ودقتها في اختيار المحتوى الذي تقدمه للأطفال الصغار، حيث عملت إدارة القناة على أن يكون كل ما تعرضه يفيد الطفل وينمي ذكائه ويجعله أكثر ثقافة وإدراك، كما ركزت على نقل الأخلاق الحسنة والسلوكيات الإيجابية إلى عقل الطفل من خلال الأغاني والأناشيد الدينية والتربوية،وبعد أن تعرفنا على محتوى على هذه القناة الرائعة سنذكر لكم التفاصيل الكاملة حول التردد الجديد لقناة وناسة كيدز.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية

تقدم وناسة كيدز مجموعة من الأغاني التعليمية التي تساعد الأطفال على حفظ الحروف والكلمات والأرقام والألوان وغيرها، بالإضافة إلى الأغاني الترفيهية والأناشيد الدينية والتربوية، وهذا الأمر جعل الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن معلومات كافية حول التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك لأن الأطفال الصغار يقضون وقتًا طويلاً أمام شاشة التلفاز ومتابعة قنوات الأطفال الفضائية، لذلك يحرص الأهل أن يكون هذا الوقت مليئًا بالفائدة إلى جانب المتعة والترفيه.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة وناسة هو: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: قمر نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تحديث تردد قناة وناسة كيدز عبر عرب سات