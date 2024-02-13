لينك مظلتي كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الاخيرة بوزارة العمل
لينك مظلتي كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الاخيرة بوزارة العمل
تسعى الحكومة العراقية جاهدةً على تحسين مستوى المعيشة في البلاد وتأمين للمواطنين العراقيين حياة كريمة ومستقبل أفضل، لذلك عملت على توفير عدة برامج يمكن من خلالها تقديم الدعم والمساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجًا وفقرًا، ومن أبرز هذه البرامج برنامج الرعاية الاجتماعية الذي قدم الدعم لشريحة واسعة من الأسر والأفراد المستحقين، ولكن بسبب كثرة الضغوط التي تتحملها الدولة بالإضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها أغلب البلاد العربية، فقد تأخرت وزارة العمل عن الإعلان عن كشوف الأسماء المقبولة في دعم البرنامج الوجبة الأخيرة للعام الحالي 2024، وتزايدت مؤخرًا من قبل المواطنين عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في السطور القادمة.
كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf
أصبحت قوائم أسماء المشمولين في الرعاية من أكثر الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين العراقيين، وتسعى الحكومة العراقية إلى الإعلان عن أسماء المقبولين في أقرب فرصة ممكنة، ويمكن للمواطنين الاطلاع على قوائم الأسماء المشمولة فور الإعلان عنها ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية السهلة والسريعة في المقال.
طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
- يمكن للمتقدمين إلى دعم برنامج الرعاية الاجتماعية الاطلاع على قوائم الأسماء من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال رمز التحقق وكلمة المرور وغيرها من المعلومات التي يطلبها النظام من الشخص المتقدم.
- الآن يجب تحديد اسم المحافظة التابع لها المواطن المتقدم بالإضافة إلى رقم الدفعة الذي يريد الاستعلام عنها.
- ثم أخيرًا يجب كتابة اسم المتقدم بالكامل والضغط على أيقونة “استعلام”.