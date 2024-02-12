“كشوفات PDF “.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024

ما هي خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟ يترقب المستفيدون من الرعاية الاجتماعية في العراق بفارغ الصبر إعلانات الوزارة الجديدة حول أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة لعام 2024، سواء كانوا رجالًا أم نساء، تُعد الرعاية الاجتماعية في العراق جزءًا أساسيًا من الخدمات التي تُقدمها الحكومة والمؤسسات الخيرية لدعم الأفراد والأسر ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة في المجتمع.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يمكن اتباع الخطوات التالية على منصة مظلتي الإلكترونية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة مظلتي الإلكترونية.

انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية في الواجهة الرئيسية.

ادخل اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

حدد رقم الدفعة المرتبط بالوجبة السابعة لعام 2024.

قم بكتابة الاسم الخاص بك لتحديد الاستفسار.

انقر على زر “استعلام” للحصول على النتائج.

في حال كانت تلك المعلومات متاحة، يمكنك تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة.

يرجى اتباع هذه الخطوات بعناية لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والشاملة حول وضعك فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية للعام 2024.

موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

بدأت وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية في عملية تحميل جميع القوائم المتعلقة بالفئات المستحقة للدعم الاجتماعي، وفقًا لتقارير نشرتها بعض المصادر في الساعات الأخيرة، من المتوقع أن يتم نشر هذه القوائم خلال الأيام القليلة القادمة، مما يمهد الطريق للمستفيدين للحصول على المعلومات قبل نهاية شهر فبراير 2024.

ومن المقرر أن يتم شمول حوالي 70 ألف أسرة عراقية ضمن الفئات الأولى من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يعتبر هذا الإعلان خطوة هامة في توفير الدعم للأسر ذات الاحتياجات وتعزيز الرعاية الاجتماعية في البلاد، حيث يتوقع أن يحصل المستفيدون على الفهم الكامل للبرامج والخدمات المتاحة لهم في الفترة القادمة.