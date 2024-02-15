“منصة مظلتي pdf الكشوفات” كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الذين انضموا إلى برنامج الرعاية وحرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على تسهيل الانضمام إلى برامج الدعم التي تقدمها الحكومة، والبرنامج يضم المواطنين الذين يكون دخلهم الشهري أقل من المبلغ الذي حددته الدولة للحصول على الدعم، والهدف من البرنامج هو توفير احتياجات مواطني الدولة ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار للمنتجات في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العديد من الشروط للانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية، وتكون هذه الشروط كما يلي:

ألا يكون المتقدم متواجد بأحد دور الإيواء الموجودة في البلاد.

عدم التواجد في السجن.

يمكن للمرضى الذين لديهم أمراض مزمنة تجعلهم غير قادرين على العمل التقديم للحصول على الدعم.

الأشخاص المرضى الذين يقدمون إثبات على ذلك بشهادة صحية.

البرنامج للعراقيين فقط.

يلزم الإقامة في الدولة في فترة الحصول على الدعم.

عدم الحصول على برنامج دعم آخر مقدم من الدولة.

يكون عدد أفراد الأسرة المسموح به هو 4 أو أقل.

العمر هو من 18 حتى 60 عامًا.

يلزم أن يكون المستفيد مقيد في التأمينات.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير طرق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، ويمكن معرفة كشوفات المشمولين في البرنامج من خلال الخطوات التالية: