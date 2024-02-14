“كشف درجات PDF عموم المحافظات” خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 موقع نتائجنا

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق أحد الأمور التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور، وحرصت وزارة التعليم في العراق على توفير العديد من الطرق لمعرفة النتائج وتتم عملية التصحيح بدقة كبيرة حيث تولي الوزارة اهتمام كبير لها وتضع كبار الأستاذة للإشراف على كافة أمور التصحيح ورصد الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق

وفرت وزارة التعليم العراقية العديد من الطرق لمعرفة نتيجة الثالث متوسط، وأحد هذه الطرق تتمثل في الآتي:

التوجه إلى وزارة التعليم العراق

يلزم إدخال الكود الظاهر لكي يفتح الموقع.

بعدها انقر نتيجة الثالث متوسط 2024.

قم بإدخال اسم الطالب، بالإضافة إلى رقم جلوس الطالب المقدم من الوزارة.

اضغط استعلام.

بعدها ستظهر نتيجة الطالب، وحالة النتيجة وهي (ناجح/ راسب).

كما يمكن التعرف على كافة أخبار التعليم التي تصدرها الوزارة عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

خطوات الاستعلام نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

تعد منصة نتائجنا أحد أشهر المنصات التابعة لوزارة التعليم العراقية، ويمكن من خلالها معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق وتكون طريقة الاستعلام كالتالي: