خراب مستعجل.. ارتفاع كبير في أسعار السجائر اليوم الاثنين 2024/2/12 في جميع الاسواق والسوبر ماركت

نقدم لكم أسعار السجائر اليوم، حيث قامت شركة فيليب موريس مصر بالإعلان عن ارتفاع أسعار السجائر، وقد سبقتها شركة الشرقية للدخان قامت هي الأخرى برفع أسعار السجائر المحلية، وقد أعلنت شركة فيليب موريس مصر أن السبب وراء ارتفاع أسعارها يكمن في زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي كما أعلنت عن القائمة الجديدة لكافة منتجاتها سواء من التبغ المسخن أو السجائر التقليدية بكافة أنواعها، وسنوضح هذا الموضوع بالتفصيل من خلال الأسطر التالية.

أسعار السجائر اليوم

ارتفعت أسعار السجائر اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 في شركة فيليب موريس مصر بنحو 13% أي ما يعادل حوالي 11 جنيه أو 12 جنيه على العلبة الواحدة، وهذه هي الزيادة الأولى لها في سنة 2024، لتصبح أسعار السجائر على النحو التالي:

نوع السجائر السعر بعد الزيادة عبوة ميريت بأنواعها بلغ سعرها الرسمي حوالي 85 جنيه. عبوة مارلبورو بأنواعها بلغ سعرها الرسمي حوالي 79 جنيه. عبوة مارلبورو كرافت بأنواعها بلغ سعرها الرسمي حوالي 69 جنيه. عبوة ال أند ام بأنواعها بلغ سعرها الرسمي حوالي 59 جنيه. عبوة التبغ المسخن بأنواعها بلغ سعرها الرسمي حوالي 64 جنيه.

أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان

كانت الشركة الشرقية للدخان قد قامت برفع أسعار كافة أنواع السجائر المحلية بها بنسبة تتراوح من 12% إلى 33 % في 11 نوعًا من السجائر المحلية، وقد بلغت قائمة أسعارها إلى مايلي: