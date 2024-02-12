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هتتفرج على أروع المسلسلات.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجديدة وأقوى منافسة بين نجوم الصفوف الأولى.. أبرزها الكبير أوي 8
قام الكثير من نجوم دراما رمضان بالإعلان عن إنهاء تصوير مسلسلاتهم التي يتم إذاعتها في شهر رمضان 2024، حيث أعلن العديد من النجوم عن أعمالهم التي سوف يتم إذاعتها على الشاشات في شهر رمضان، وتتميز أعمال هذا العام باختلافها بشكل كبير حيث يكون منها؛ الدراما والكوميديا والأكشن والتشويق، وسوف نعرض لكم في هذا المقال جميع مسلسلات رمضان 2024 التي تم الإعلان عنها، حيث يتسابق عدد كبير من النجوم في الاستحواذ على مشاهدات جماهير عشاق المسلسلات التي يتم إذاعتها في شهر رمضان.
قائمة مسلسلات رمضان 2024
هناك العديد من المسلسلات التي سوف يتم عرضها خلال شهر رمضان 2024، وهي كما يلي:
- مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة الفنان أحمد مكي ومحمد سلام وحاتم صلاح.
- مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.
- مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة النجم حمادة هلال وهبة مجدي.
- مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد وماجد المصري.
- مسلسل نعمة الأفوكادو بطولة الفنان مي عمر وأحمد زاهر.
- مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة الفنان ياسر جلال وهنادي مهنى.
- مسلسل بابا جه بطولة أكرم الفنان حسني ونسرين أمين.
- مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ورياض الخولي.
- مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي ونور النبوي.
- مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي.
- مسلسل ب 100 راجل بطولة سمية الخشاب ومحمود عبد المغني.
- مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم ومصطفى خاطر.
- مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني.
- مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد رزق.
- مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا وباسم سمرة وخالد لطفي.