طريقة تثبيت تحديث لعبة جاتا الجديد فبراير 2024+ online update for gta5

تثبيت تحديث لعبة جاتا الجديد، هناك العديد من لاعبي ألعاب الفيديو وأيضًا لاعبي الألعاب الإلكترونية الذين يهتون كثيرًا للعبة جاتا الجديدة، حيث أنها تُعد من أشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها شعبية بين العديد من الناس على مستوى العالم، فهذه اللعبة قد تم تحديثها والتطوير منها لكي تكون أفضل بكثير مما سبق من النسخ القديمة منها، ولهذا يتساءل اللاعبين عن طريقة تثبيت التحديث الجديد الخاص بلعبة جاتا، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن هذه الطريقة.

تثبيت تحديث لعبة جاتا الجديد

تحسين الأداء الخاص بلعبة الجاتا من أكثر الأمور التي تجعلها دائمًا في الصدارة، ولهذا يتم دائمًا تحديث لعبة جاتا والتطوير من الإعدادات الخاصة بها، حيث تم التوصل إلى أخر النسخ الجديدة، فلهذا سنتعرف على طريقة تثبيت تحديث لعبة جاتا الجديد عبر الخطوات التالية:

يتم أولًا تشغيل Rockstar Games Launcher.

يتم بعد ذلك الدخول على الحساب الخاص باللاعب على اللعبة.

في حالة عدم تواجد حساب خاص باللاعب على اللعبة فإنه يجب أن يتم إنشاء حساب خاص باللاعب، حيث يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بإنشاء حساب جديد.

يتم فتح القائمة الرئيسية الخاصة بـ Rockstar ومن ثم اختيار لعبة جاتا 5 وتشغيلها.

في حالة تواجد تحديثات جديدة يظهر لك التحديث ومن ثم يتم الضغط عليه.

تحديث جاتا 5 تلقائيًا

يتم تحديث اللعبة بشكل تلقائي من خلال الخطوات التالية: