“فرحي قلب طفلك”.. تردد قناة براعم للأطفال Baraem tv 2024 على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أروع الأفلام الكرتونية وبرامج الأطفال المميزة.. نزلها الآن

تعد قناة براعم واحدة من أفضل قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وتم تأسيس قناة براعم في عام 2009، وبالتحديد في 16 يناير، ونالت قناة براعم نجاح كبير وشهرة واسعة، حيث سعت إلى تحسين تجربة متابعة الأطفال للمحتوى التلفزيوني الشيق والممتع، وتحتوي القناة على عروض ومقاطع تعليمية باللغة الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى القصص والحكايات والبرامج الثقافية المتنوعة التي تساعد في نمو الطفل، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة براعم 2024.

تردد قناة براعم على القمر الصناعي نايل سات

تقوم قناة براعم بعرض محتوى رائع للأطفال حيث تساعد في تعلم الأطفال الكثير من المهارات المختلفة، وتستطيع تنزيل قناة براعم على التلفاز من خلال اتباع التردد التالي الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

تردد قناة براعم: 10930.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة :HD.

تردد قناة براعم على القمر الصناعي هوت بيرد

تبث قناة براعم محتواها عبر القمر الصناعي هوت بيرد من خلال التردد التالي:

التردد الخاص بالقناة: 12558.

نوع الاستقطاب: عمودي رأسي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة براعم على القمر الصناعي بدر 5

التردد الخاص بالقناة: 10930.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة براعم على القمر الصناعي سهيل سات

تقوم قناة براعم للأطفال ببث محتواها مجانا عبر التردد الخاص بها على القمر الصناعي سهيل سات والمعلومات الخاصة بالتردد كما يلي: