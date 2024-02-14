كيفية الاستعلام نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول في العراق 2024 عبر موقع نتائجنا الإلكتروني

كيفية الاستعلام نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول في العراق من خلال الطرق التي أعلنتها وزارة التعليم العراقية، حيث أن الوزارة أوضحت بأن النتيجة سوف تتوفر في موقعها أو من خلال المنصات التابعة لها بعد أن يقوم المدرسين بإنهاء عملية التصحيح وأيضًا مراجعة النتائج بدقة قبل الإعلان عنها، كما تتوفر النتيجة في صيغة ملف PDF يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال إدخال رقم الطالب.

كيفية الاستعلام نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول في العراق

حرصت وزارة التعليم على توفير إمكانية معرفة نتيجة السادس الإعدادي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الخطوات التالية:

أذهب إلى منصة وزارة التعليم.

عند ظهور كود يلزم إدخاله حتى تتمكن من الدخول إلى الموقع.

انقر نتيجة السادس الإعدادي 2024.

قم بتحديد الدور الذي ترغب في معرفة نتيجته.

اكتب اسم الطالب ورقمه الذي حصل عليه لتأدية الامتحانات.

اضغط استعلام.

بعدها ستظهر نتيجة المواد بالدرجات.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي PDF

يكثر البحث عن كيفية الاستعلام نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول في العراق، وتكون أحد الطرق هي عبر نتائجنا من خلال الخطوات التالية: