فتح باب الزيارات العائلية في الكويت لهؤلاء الاشخاص فقط وفقًا للشروط التالية.. هو دا الخبر ولا بلاش

يبحث عدد كبير من المقيمين داخل الكويت عن موعد فتح الزيارات العائلية في الكويت وطريقة التقديم عليها، وذلك بعدما أعلنت الحكومة عن امكانية فتح الحصول على تأشيرة لزيارة العائلة بعدما توقفت لمدة عام كامل، حيث يستطيع أي مقيم او وافد داخل الكويت من استقدام العائلة التي تسكن خارج الكويت لزيارته والاقامة معه لعدة شهور، وقد أتاحت الحكومة امكانية التقديم على التأشيرة عبر البوابة الرسمية للكويت ولكن وفقط شروط معينة ونوضح اليكم خلال سطور المقال كافة التفاصيل فتابعوا معنا.

موعد فتح الزيارات العائلية في الكويت 2024

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عودة الباب أمام اصدار التأشيرات الخاصة بالسياحة والتجارة مرة أخري بعد ايقافها لعام ونصف، حيث يترقب عدد كبير من المقيمين بدولة الكويت فتح الزيارات العائلية لدعوة أسرهم والبقاء معهم لمدة معينة وذلك من خلال التقديم على التأشيرة، واستقبلت إدارة شؤون الاقامة عدة طلبات بالفعل من المقيمين بداية من يوم الاربعاء الماضي 7 فبراير 2024 حيث تم فتح الباب أمام الوافدين للتقديم عليها بشكل الكتروني.

شروط التقديم على الزيارة العائلية في الكويت

حددت وزارة الداخلية الكويتية عدة شروط والتي لابد من توافرها حتى تتمكن من استخراج تأشيرة الزيارة تتمثل فيما يلي:

توافر تذاكر السفر سواء للذهاب او الاياب على الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية.

وجود تعهد صريح يلتزم فيه صاحب الطلب بالالتزام بالمدة المحددة الموجودة بالتأشيرة.

من الضروري توافر تعهد بعدم تقديم طلب تحويل الزيارة العائلية الي اقامة بشكل دائم داخل الدولة.

لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 450 دينار كويتي.

تصدر التأشيرة وتكون سارية لمدة 90 يوما (3 شهور) ويمكن طلب شهر اضافي بشرط ان يكون الزيارة للاقارب من الدرجة الاولى فقط وفي حالة وجود أبناء لا تتجاوز أعمارهم 21 عاما.

في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة داخل التأشيرة يتعرض الكفيل والزائر وكذلك المقيم للمساءلة القانونية ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

خطوات طلب تأشيرة الزيارة العائلية الكويت 2024

أتاحت وزارة الداخلية رابط التقديم على الزيارات العائلية في الكويت من خلال خطوات بسيطة كما يلي: