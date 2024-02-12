التأمينات تٌعلن عن بشرى سعيدة لأصحاب معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 “أعرف التفاصيل”

معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 تشهد حدة البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 زيادة عبر محرك البحث جوجل، بعد إعلان زيادة معاشات أكثر من 10 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار زيادة معاشات الجمهورية لمن بلغوا سن المعاش القانوني البالغ 60 سنة تهدف هذه الزيادة في معاشات إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية.

معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل 2024، من يوم 1 – 6 مارس وذلك تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن زيادة قيمة معاشات شهر مارس 2024 بنسبة تقدر بحوالي 15% ، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة أكثر من 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024