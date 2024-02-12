القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 2024 في كأس السوبر المصري “لقاء القمة”

كرة القدم تعد من الرياضة التي يعشقها الكثير من الأشخاص خصيصاً الفئة الشبابية، ولذلك يتساءل البعض منهم عن موعد عرضه مباراة الاهلى والزمالك، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وكل هذا واكثر سيتم عرضة في السطور التالية من هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

منذ أن تم عرض موعد مباراة الاهلى والزمالك وقد أخذ البعض من المواطنين في التساؤل عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ومنها قناة تايم سبورتس الرياضية، وهي واحدة من القنوات التي تستعد لنقل المباراة لجميع عشاق الكورة، بالإضافة إلى أنها من القنوات المجانية التي لا يتم دفع لها أي رسوم اشتراك، وأيضاً ستقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل اللقاء بين الأهلى والزمالك عبر شاشتها العارضة ولمعرفة التردد الخاص بهذه القنوات تابعوا الآتي:

الآن إليكم تردد قناة أون تايم سبورت من خلال القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11861.

بينما معدل الترميز الخاص بهذه القناة هو: 27500.

على عكس معامل تصويب الأخطاء:⅚.

بينما الاتجاه الاستقطاب هو: رأسي.

بينما تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد الخاص بقناة ابو ظبي الرياضية هو: 12091.

بينما معامل الترميز يصل إلى: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ هو: ⅚.

موعد عرض مباراة الاهلى والزمالك

سيتم عرض مباريات الاهلى والزمالك فى يوم الثامن من شهر مارس لعام 2024، برغم من أنها كانت سيتم بثها في اليوم 13 من شهر مارس ولكن تم تغير هذا الأمر.