وين سنك يا لولو.. تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024 ومشاهدة أحلى أغاني الأطفال

من خلال موقع البديل سوف نتعرف على تردد قناة وناسة على النايل سات، بإمكانك الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة الفضائية عبر استخدام ترددها على مجموعة من الأقمار الصناعية العربية، بما في ذلك على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك للحصول على إشارة البث من خلال تحديد التردد المناسب.

تردد قناة وناسة على النايل سات

أصبح من السهل الآن ضبط قناة وناسة الفضائية المخصصة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات، ونسلط الضوء في هذا المقال على أحدث تردد للقناة لضمان استمتاعكم بمحتوى متميز ومتنوع.

تردد قناة وناسة على النايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

باستخدام هذه الإعدادات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة لاستقبال إشارة قناة وناسة الفضائية بجودة عالية وتجربة مشاهدة رائعة للأطفال.

تردد قناة وناسة على العرب سات:

يُمكن أيضًا متابعة قناة وناسة الفضائية (Wanasa TV) على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال الضبط على التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تأكد من تحديث إعدادات جهاز الاستقبال الخاص بك وضبطها وفقًا للترددين المذكورين أعلاه للاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة وترفيهية للأطفال.

أغانى قناة وناسة الفضائية

قناة وناسة الفضائية تقدم مجموعة متنوعة وغنية من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية المحبوبة لدى الأطفال، تتنوع هذه الأغاني بين الطابع التعليمي والترفيهي، ما يجعل تجربة مشاهدة الأطفال ممتعة ومفيدة، إليك بعض من أهم تلك الأغاني:

“لولو صارت شرطية”

“لولو الشطورة”

“لولو وماما”

“وينك يا لولو”

“حيوانات”

“لوليات صغار”

“دا دا ميدو”

“يا شرطى حرامى”

“شو صار عند الدكتور يا لولو”

“بيب بيب”

“شيكا السراقة”

“لولو لا تفتح الباب”

“ماذا تشترى لولو من المول”

“لولو بورطة”

تلك الأغاني تتميز بإيقاعات ممتعة وكلمات تحمل رسائل تعليمية بشكل مرح، مما يشجع الأطفال على المشاركة والاستمتاع بتعلم الأشياء بطريقة مبتكرة. تعد قناة وناسة الفضائية بيئة مميزة وآمنة لتسلية وتعليم الأطفال في وقت واحد.