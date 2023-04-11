أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023 مقابل الجنية المصري

اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، يزداد البحث عن اسعار الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2023، حيث كان استقر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري، 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، ومن خلال موقع البديل سنرصد لكم اسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية بالتفاصيل.

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2023 في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك الاسكندرية 30.85 جنية للشراء، 30.95 جنيها للبيع، اما عن سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء جاء 30.95 جنية للشراء، وسجل 30.85 جنية للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك سي اي بس حيث سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وكان قد سجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي حيث سجل للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني الاهلي جاء سعر الدولار وسجل،30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في البنك المصري الخليجي حيث استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية حيث استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

جاء سعر الدولار الاسترالي اليوم الثلاثاء في مصر أمام الجنيه المصري اليوم إلى 20.59 جنيه، و سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.24 جنيه، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 101.45جنية للبيع ووصل سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 22.87 جنيه، وجاء سعر صرف الدولار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 6.53 جنيه