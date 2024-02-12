مبروك اسمك هتلاقيه موجود “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024”

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تم إطلاق هذه الخدمة لكي يتم مساعدة الأشخاص التي لا تمتلك القدرة على العمل أو ليس لديها عمل دائم تستطيع العيش منه بالإضافة إلى. ذلك الأسر الفقيرة فيتم إرفاق لهم راتب مادي كل شهر، ولكي تتمكن من الحصول على هذه الخدمة يجب عليك أن تكون على دراسة بالشروط والأوراق المطلوبة ولمعرفة هذا تابع السطور التالية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

إذا كنت ترغب في معرفة طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل الالكتروني بدون الذهاب إلى المقر، عليك اتباع الخطوات التي سيتم طرحها الآن، في هذه الفقرة وهي:

أولاً يجب عليك أن تقوم بدخول إلى المنصة الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ومن ثم ستجد هناك رابط منصة مظلتي، قم بنقر عليه.

سيتم ارفاق لواجهة التسجيل الدخول الخاصة بالموقع، قم بكتابة الاسم، ورقم الهوية والوطنية.

وبهذا الشكل تكون قد تمكنت من تسجيل الدخول.

بعدها ستأتيك الشاشة المتواجد بها دليل الخدمات الإلكترونية، قم بتحديد أنك تريد خدمة اسماء المشمولين.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، ويليها عليك أن تقوم بإدخال المعلومات التي يرغب بها الموقع داخل الفراغات التي أمامك.

بعد الانتهاء من هذا قم بنزول الى اسفل وانقر على زر بحث، ستظهر أمامك الشاشة الموضح بها اسماء المشمولين.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في خدمة الرعاية الاجتماعية

يوجد هنا بعض الأوراق الخاصة بخدمة الرعاية الاجتماعية، يجب أن تكون على دراية بها، وهي كالتالي: