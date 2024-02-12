بطولة حنان مطاوع “مسلسل ورد رمضان 2024” طاقم العمل + القنوات الناقلة والقصة بالتفصيل

منذ اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2024 ويتساءل العديد من الناس عبر موقع التواصل الاجتماعي عن المسلسلات التي تم الإعلان عنها التي سوف يتم عرضها في شهر رمضان حيث يهتم الناس بشكل كبير بمسلسلات رمضان ينتظرونها من العام للآخر حيث يقدم العديد من الفنانين أعمال جديدة وتكون مميزة بشكل كبير ويقدمون أعمال من الدراما والأكشن والكوميدي كل عام في شهر رمضان المبارك وحاز مسلسل ورد اهتمام العديد من الناس يريدون معرفة المزيد عنه فقط تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على المزيد عن مسلسل ورد.

مسلسل ورد رمضان 2024

مسلسل ورد وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول بطلة المسلسل حنان مطاوع والتي تلعب دور ورد حيث تتعرض ورد للعديد من الضغوطات الحياتية المتتالية وبعد فترة تقع في حب رجلين معا كان الأول الفنان نضال الشافعي والذي يلعب دور رجل أعمال وثاني هو الفنان محمد عز والذي يلعب دور محامي وتدور أحداث المسلسل حول الثلاثي وتحدث بينهم العديد من الأحداث المشوقة والمشاهد الدرامية.

أبطال مسلسل ورد رمضان 2024

مسلسل ورد يجمع العديد من الأبطال المميزين والممثلين الكبار والشباب والوجوه الشابة ويجعل ذلك العديد من الناس يتلهفون لمعرفة أبطال مسلسل ورد رمضان 2024 فقط تابعوا النقاط التالية وسوف نعرض لكم اسماء الفنانين والفنانات العاملين بمسلسل ورد.