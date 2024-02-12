عرفت القبض كله كام ولا لسه! الاستعلام عن زيادة رواتب شهر فبراير 2024 بالرقم القومي

الاستعلام عن زيادة رواتب شهر فبراير بعد إعلان الرئيس السيسي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 عن زيادة جديدة في رواتب العاملين بالدولة، أصبح الاستفسار عن هذه الزيادة أمرا ملحا للعديد من المواطنين الذين يسعون لمعرفة التفاصيل والمواعيد المحددة لبدء صرفها، وتأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية.

الاستعلام عن زيادة رواتب شهر فبراير 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 5 أيام، حيث يتاح صرف المرتبات لهم بداية من يوم الخميس الموافق 22 فبراير، وتقتصر الأيام الخمسة الأخيرة من كل شهر على دفع مرتبات العاملين في المصانع والشركات والمصالح الحكومية التابعة للدولة، ووفقا لإعلان سابق صادر عن الوزارة، فإن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 هي يوم الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافقة للأيام 22 و25 و26 و27 و28 من الشهر ذاته.

موعد زيادة المرتبات 2024

بداية من مارس 2024، سيتم تطبيق قرار زيادة المرتبات والمعاشات، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، حسبما أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 الاف جنيه شهريا، كما ستتضمن الزيادة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى متفاوت حسب الدرجة الوظيفية، وتتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه.