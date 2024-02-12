اعرف بسرعة “زيادة نصيب الفرد في التموين 2024 وصلت كام”!! .. مبروك عليك الزيادة الجديدة

منذ أن قاموا محملين البطاقات التموينية لصرف الدعم التمويني عن شهر فبراير عام 2024 وتم تداول بعض الأخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي عن زيادة نصيب الفرد في التمويل 2024 ويريد العديد من الناس معرفة حقيقة ذلك الخبر ويأمل المواطنين المستحقين الدعم التمويني أن يتم زيادة نصيب الفرد المدون على البطاقة التموينية بسبب غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم العديد من السلع الغذائية على البطاقة التموينية للمواطنين للمساعدة على اعباء المعيشة تابعوا معي هذا المقال لمعرفة المزيد عن زيادة نصيب الفرد في التموين 2024.

زيادة نصيب الفرد في التموين 2024

تم الاعلان من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن أن نصيب الفرد في التموين لشهر مارس عام 2024 50 جنيه يمكن ان يحصل المواطن على زجاجة زيت 800 مليم وكيلو سكر وتم التصريح أنه لم يتم وضع زيادة جديدة للفرد المدون على البطاقة التموينية وأن نصيب الفرد لازال 50 جنيه حتى اربع افراد و 25 جنيه ما فوق الأربع أفراد.

اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

ممكن رقم الاطلاع على أسعار السلع التموينية الأساسية من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية: