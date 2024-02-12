أخر أخبار معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 “وفقًا لقرارات التأمينات الاجتماعية الجديدة” بشرى خير بمناسبة رمضان

يبحث الكثير من اصحاب المعاشات خلال الأيام الاخيرة الماضية عن معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 حيث تم زيادة المعاشات بقيمة 15% ويبدأ صرف معاش شهر مارس بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يوم 1 مارس 2024 وذلك قبل بداية شهر رمضان 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة المعاشات طبقًا لقانون المعاشات والتأمينات مع بداية شهر يناير 2024 وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية على التوالي لهذا العام.

معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024

يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي سيتم تطبيقها بداية من شهر مارس 2024 نظرًا لسوء الأحوال المعيشية التي يمر بها الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية ، حيث ارتفعت أسعار جميع السلع والمنتجات الغذائية بشكل كبير خلال الأيام الماضية وذلك نظرًا لارتفاع سعر الدولار.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2024 بداية يوم 1 مارس القادم وذلك بالزيادة الجديدة بنسبة 15% ويحصل على المعاشات في مصر أكثر من 15 مليون مواطن مصري ، ويستطيع جميع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاش شهر مارس بالزيادة الجديدة عبر موقع الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات ، وسيتم صرف معاشات شهر مارس قبل بداية شهر رمضان والذي يأتي يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس 2024 وذلك حرصًا من رئيس الجمهورية على تخفيف الحياة لجميع المواطنين وعزمه على تحقيق الحياة الاجتماعية الكريمة.