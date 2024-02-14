كيفية ضبط قناة توم وجيري نايل سات 2024 لمتابعة جميع حلقات Tom and Jerry على مدار اليوم

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد تحرص إدارة القناة على تحديث باستمرار من أجل التوفير إشارة بث قوية وجودة صوت عالية، وقد استطاعت هذه المحطة الفضائية أن تحقق شهرة كبيرة في جميع أنحاء بلاد العالم العربي وتتميز بعرض مجموعة من أجمل الرسوم المتحركة والأغاني التي تنال إعجاب الأطفال بمختلف الأعمار، ونعرض سطور التالية تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد

عند تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 سيصبح بإمكان الطفل متابعة مجموعة متنوعة من الأفلام المتحركة المسلية التي تنال إعجابه وتعمل على تنمية مهاراته العقلية والفكرية، كما أنها توفر له التسلية والمتعة في الوقت ذاته وتوفر القناة تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن تنزيلها من خلال الإحداثيات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 12149.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة SD.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 11315.

معامل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة: SD.

معدل الاستقطاب أفقي.

كيفية ضبط قناة توم وجيري نايل سات

من أهم مميزات تردد قناة توم وجيري 2024 أنه تمكن المتابعون الصغار من مشاهدة برامجهم المفضلة بصورة نقية وجودة صوت عالية والاستمتاع بمحتوى القناة على مدار اليوم ومتابعتها بشكل مجاني دون الاضطرار إلى دفع أي اشتراكات شهرية، ويمكن تنزيل هذا التردد بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية: