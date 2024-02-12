جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير قبل الإيداع بأيام قليلة 2024 “أعرف التفاصيل بالكامل”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن بداية صرف رواتب جميع العاملين بالحكومة المصرية بداية من يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2024 ومن المتوقع أن يستمر صرف رواتب شهر فبراير 2024 لمدة 5 أيام متتالية ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول صرف رواتب شهر فبراير الجاري.

جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير

يبحث جميع العاملين بالهيئات والوزارات المختلفة في الحكومة المصرية عن جدول صرف رواتب شهر فبراير 2024 والذي يبدأ يوم الخميس القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير 2024 ويمكن لجميع الموظفين والعاملين بمختلف الإدارات صرف رواتب شهر فبراير 2024 من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي ATM أو من خلال جميع البنوك المصرية طبقًا للجدول التالي:

يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2024 أول أيام صرف رواتب شهر فبراير.

يوم السبت الموافق 25 فبراير 2024 ثاني أيام صرف رواتب شهر فبراير

يوم الاحد الموافق 26 فبراير 2024 ثالث أيام صرف رواتب شهر فبراير

يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2024 رابع أيام صرف رواتب شهر فبراير

يوم الثلاثاء الموافق 29 فبراير 2024 خامس أيام صرف رواتب شهر فبراير

متي سيتم صرف زيادة الرواتب الجديدة 2024؟

بعد التعرف على جدول صرف رواتب شهر فبراير 2024 يتساءل الكثير من الموظفين عن موعد صرف الزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 فبراير 2024 ، حيث تم زيادة الحد الأدنى للاجور ليصل إلى 6000 جنيهًا ، كما تم رفع اجور جميع العاملين في جميع الدرجات الوظيفية المختلفة.