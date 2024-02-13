بعد قرارا الوزارة الرسمي “موعد بداية امتحانات الترم الثاني” لهذه الصفوف الدراسية 2024

تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية امتحانات الترم الثاني حيث بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر لمدة 16 أسبوع دراسي حسب الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتبدأ امتحانات الترم الثاني في شهر يونيو 2024 ، وتنتهي الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني يوم 30 مايو 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد بداية امتحانات الترم الثاني.

موعد بداية امتحانات الترم الثاني

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة مع بداية شهر يونيو 2024 ، وتستمر العملية الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوع دراسي وفق ما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويبدأ شهر رمضان المبارك بعد شهر من بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني في الجامعات

يتساءل الكثير من طلاب الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة الماضية عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات حيث أن الدراسة خلال الترم الثاني تكون محددة وقصيرة جداً أقل من ثلاثة أشهر ويجتهد جميع الطلاب في تحصيل منهج الترم الثاني قبل بداية الامتحانات ، وقد أعلن وزير التعليم العالي لأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات تبدأ في شهر يونيو 2024 ، على أن تنتهي جميع الامتحانات يوم 28 يونيو القادم وهو موعد انتهاء العام الدراسي الحالي.