بعد تطبيق الزيادة الجديدة علي القطاع الخاص في رواتب شهر فبراير 2024 .. أعرف هتقبض كام

تطبيق الزيادة الجديدة علي القطاع الخاص تعتبر الدولة قد اتخذت العديد من الخطوات الحاسمة في مجال تحسين الأجور خلال الفترة الأخيرة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تعصف بالبلاد نتيجة للأزمة العالمية، تبرز روح المسؤولية الاجتماعية للحكومة من خلال وضع مصلحة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

تطبيق الزيادة الجديدة علي القطاع الخاص

يستفيد أكثر من 20 مليون مواطن من حزمة الحماية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي أعلى مستوى بنسبة 98.2%، تليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وفي المقابل سجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 30.7%، وكان قد صرح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، في وقت سابق بأن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ حوالي 26 مليون عامل.

زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات، وتم تطبيق الزيادة في شهر يناير 2024.

أما بالنسبة لزيادة المعاشات في عام 2024، فتنص المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 من شهر يونيو من كل عام، ويتم صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو سنويا وبناء على ذلك، من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة في 1 يوليو 2024 ما لم يصدر أي قرار بتبكير موعد صرفها.