باقي كام يوم يا ترى “موعد شهر رمضان بالميلادي 2024” + عبارات تهنئة للمسلمين

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك 1445 ويبحث الكثير من المسلمين عن موعد شهر رمضان بالميلادي حيث أعلنت الهيئة الفلكية أن يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس القادم هو أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 ، ويترقب جميع المسلمين حول العالم بداية شهر رمضان حيث تعم أيام الرحمة والمغفرة وينتشر الخير بين جميع المسلمين ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان بالميلادي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد شهر رمضان بالميلادي حيث يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، وبدأ جميع المسلمين حول العالم التجهيز لشهر رمضان الكريم حيث تبقى فقط 30 يومًا على بداية الشهر الفضيل ، حيث تكون غرة شهر شعبان 1445 يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 ، وبدأت جميع محلات الفوانيس وزينة شهر رمضان في التجهيز لشهر رمضان ويقبل جميع المسلمين على شراء جميع أنواع الفوانيس والزينة المختلفة الخاصة بشهر رمضان لتعليقها في الشوارع والبيوت.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

بعد معرفة موعد شهر رمضان بالميلادي يبحث الكثير من المسلمين في جميع الدول العربية والاسلامية عن الادعية الخاصة بشهر رمضان للدعاء بها حيث يقبل الله تعالى دعاء عباده خلال ليالي وأيام شهر رمضان المبارك.