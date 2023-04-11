تردد قناة توم وجيري 2023 على جميع الأقمار

نقدم لكم تردد قناة توم وجيري tom & jerry حيث تعد قناة توم ومن قنوات الأطفال الرائعة والتي لديها معجبين ومتابعين يعدون بالملايين رغم أن القناة مشفرة ويحتاج الراغب في مشاهدتها إلى دفع إشتراك سنوي أو شهري، جمهور القناة غالبيته من المصريين حيث تتصدر القناة المراكز الأولى في أكثر قنوات الأطفال متابعة في مصر لكن هذا لا يجعلها مقتصرة على مصر فقط فلديها الكثير من المتابعين من منطقة الخليج والشام وكذلك الشمال الإفريقي، وتوقف بث القناة قبل عدة أسابيع لكنها عادت لتعيد البهجة وتدخل السرور إلى نفوس ملايين الأطفال الذين يعانون من الإكتئاب والملل الشديد بسبب فيروس الذي أجبر الجميع على البقاء في منازلهم دون خروج، ويسعى الآباء دوما إلى ضبط هذه القناة لأبنائهم لكي يستمتعوا بوقتهم ولكي تساهم القناة في توفير وسائل الترفيه لهم من مسلسلات كرتونية وبرامج رائعة.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري هي قناة مصرية يقع مقرها في دولة مصر وتعرف بكونها واحدة من قنوات الأطفال القديمة مقارنة بعدد كبير من القنوات ورغم أنها لا تمتلك إمكانيات مادية كبيرة مقارنة بـ إم بي سي ثري وسبيس تون إلا أن محتواها ومنهجا محبب لدى الأطفال ويفضلونها على كثير من قنوات الأطفال نظرا لكونها محافظة جدا وتعرض أكثر المسلسلات الكرتونية الشهيرة المسلية على شاشتها ومن بين أشهر ما تقدمه القناة مسلسل الكرتون الشهير جدا وصاحب جائزة أفضل مسلسل كرتوني في القرن الماضي توم وجيري ولكثرة عرض القناة حلقاته تمت تسميتها به حيث أطلق عليها متابعيها ذلك الإسم، هذا بالإضافة إلى شبكة المرعبين والملك الأسد والمغامرون الخمسة وتعرض أناشيد وبرامج تعليمية للأطفال.

تردد قناة توم وجيري

تردد قناة توم وجيري 2023

القمر نايل سات

التردد 11354

الاستقطاب عمودي

الترميز 27500