رسميًا فتح باب التسجيل عشان رمضان “رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة” مستني ايه سجل بسرعة

في الأيام الأخيرة ازداد البحث عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024 والتي تعد من بين أهم المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للعاطلين عن العمل خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد تم إطلاق هذه المنحة لتعويض العمال الذين تضرروا جراء ساعات الحظر التي فرضتها الحكومة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد، ينشد الأفراد والمواطنون بشكل متزايد معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة سيتم فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر الموقع الرسمي للوزارة ولتسهيل هذه العملية

1. زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت. 2. الانتقال إلى قسم منحة العمالة الغير منتظمة. 3. ملء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة. 4. إدخال رقم الهاتف والرقم القومي، بالإضافة إلى الاسم الكامل. 5. النقر على أيقونة “تسجيل” لإرسال البيانات. ستصلكم رسالة نصية تحتوي على تفاصيل موعد ومكان صرف المنحة.

للاستعلام عن المنحة العمالة برقم التلفون

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة برقم التليفون باتباع الخطوات التالية: