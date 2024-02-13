عشان تتفرج على الحلقة الـ 13 والجديدة “القنوات الناقلة لمسلسل بين السطور” وأعرف مين قتل جيمي

يتساءل الكثير من المواطنين عن القنوات الناقلة لمسلسل بين السطور لما لها من أهمية كبيرة، بعد الأحداث الرائعة التي يدور حولها المسلسل، فالدراما المصرية تقدم دورها وبجدارة في هذا المسلسل فيقوم الفنان احمد فهمي والفنانة صبا مبارك بأخد البطولة، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

القنوات الناقلة لمسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور من المسلسلات الرائجة الحاصلة على نسبة مشاهدة عالية جداً، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين من معرفة القنوات الناقلة لهذا المسلسل، حيث يتم عرضه على شبكة القنوات الخاصة Mbc من ضمنها Mbc1 بالإضافة إلى Mbc العراق وذلك في من بداية يوم السبت إلى يوم الجمعة أي أن المسلسل يتم عرضه بصفة يومية على هذه القنوات، وذلك في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والقاهرة، بينما بتوقيت بغداد والعراق يتم عرضة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن ضمن القنوات الآخرة قناة أون دراما، وقناة الدراما المصرية، بالإضافة إلى ذلك أنه يتم مشاهدة هذا المسلسل ومتابعة على المواقع الإلكترونية التي تم إصدارها ومنها موقع شاهد بلس، غيرها الكثير.

أحداث مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل بين السطور حول الإعلامية الشهيرة هند سالم التي تكون حياتها عبارة عن حقد وحسد في قلوب من حولها لها، بالإضافة إلى ذلك أن الفنانة صبا مبارك هي التي تقوم بهذا الدور فيتم دخول هذه الإعلامية في قضايا تكتشف الكثير من ماضيها، وهذا آثار النفوس الكثير من المشاهدين، وأيضاً يتم دخولها فى قصة حب غرامية كبيرة تقلب حياتها راس على عقب، ويعتبر هذا المسلسل نسخة من أحد المسلسلات الكورية.