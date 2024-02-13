من البيت.. رابط استعلام عن المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة عبر موقع وزاره الداخليه الرسمي

يرغب كثير من المواطنين معرفة طريقة استعلام عن المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة تجنبًا للوقوع في فخ الغرامات المالية الناتجة عن التأخير في سداد المخالفات، حيث نجد أن وزارة الداخلية قدمت خدمات كثيرة لأصحاب السيارات والمركبات في البلاد للتسهيل عليهم والتي من أهمها معرفة المخالفات المرورية الموجودة على السيارة بواسطة رقم اللوحة لسدادها، هذا بالإضافة لإتاحة خدمة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات في حال عدم ارتكابها من قبل الفرد.

استعلام عن المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة

كما ذكرنا أن وزارة الداخلية المصرية أتاحت للمواطنين خدمة استعلام عن المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة ويتم ذلك باتباع مجموعة من الخطوات كما يلي:

في البداية يتم الدخول مباشرةً على موقع وزاره الداخليه الرسمي: من هنا.

بعد ذلك يتم الضغط على قائمة خدمات المرور التي توجد الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار خانة (استعلام عن مخالفات المرور) من ضمن الخدمات المتاحة.

يتم الضغط على خانة (الاستعلامات) ثم اختيار (مخالفات رخص المركبات).

يدخل الفرد رقم رخصة السيارة الشخصية ثم يضغط على خانة (اجمالي المخالفات).

ستظهر في النهاية مبلغ المخالفات المستحق سداده بالتفصيل.

طريقة عمل تظلم لمخالفات المرور 2024

في حال فوجئ المواطن الذي استعلم عن المخالفات المرورية بوجود مخالفات لم يرتكبها يتاح له تقديم طلب تظلم على تلك المخالفات ويتم ذلك إلكترونيًا باتباع هذه الخطوات: