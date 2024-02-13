متاح الأن.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024 عبر موقع وزارة القوي العاملةmom.manpower.gov

يبحث العديد من الأشخاص عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024 حيث أنها منحة مقدمة من الحكومة المصرية لدعم العمالة الغير منتظمة علي مواجهة أعباء الحياة والموجة الأقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، حيث أن تلك الأزمة الأقتصادية أثرت بشكل كبير علي تلك الفئة من العاملين، لذا فان الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة العمالة الغير منتظمة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024 وكافة التفاصيل عن شروط التقديم في المنحة وكذلك طريقة الحصول عليها، واليك طريقة التسجيل في المنحة:

نقوم بالتوجه الي الموقع الرسمي للتقديم علي المنحة وهي بوابة وزارة القوي العاملة

نقوم بكتابة الرقم القومي ونسجل كلمة مرور جديدة

نقوم بالضغط علي ايقونة تسجيل الدخول

نقوم بالضغط علي أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة ونقوم بمراجعة البيانات الخاص بنا

نقوم بكتابة الرقم القومي ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد ونقوم بالضغط علي زر أرسال طلب

يقوم العاملين بوزارة الشؤون الأجتماعية بمراجعة الطلب وأختيار الأشخص المنطبق عليهم المنحة

شروط التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة العمل للتقديم في منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك لكثرة عدد المتقدمين لذا فأن الوزارة تقوم بأختيار الفئات الأكثر تطابقاً للشروط الأتية: