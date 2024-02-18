ما حقيقة فتح ضم الأسرة في التموين 2024+متطلبات تحديث البيانات في مكتب التموين

حقيقة فتح ضم الأسرة في التموين أعلنت وزارة التموين في مصر، عن فتح باب التقديم لضم الأسرة في التموين، مثل الزوجة والأبناء، وذلك من أجل زيادة الدعم، نظرا الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة حقيقة الأمر، وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة لذلك وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال.

حقيقة فتح ضم الأسرة في التموين

قامت وزارة التموين بإرسال بون على بطاقات التموين المختلفة، وذلك يوم الخميس الماضي، وهذا يعني أن من يظهر له هذا البون على بطاقته، فمن حقه أن يقوم بضم الزوجة والأبناء إلى البطاقة التموينية، من أجل زيادة الدعم، والحصول على سلع تموينية تكفى عدد أفراد الأسرة، وذلك من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب تموين والقيام بتحديث بيانات البطاقة.

ماهي الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقات التموين 2024

توجد مجموعة من الأوراق المطلوبة في حالة رغبة المواطن في تحديث بيانات البطاقة التموينية الخاصة به، حيث توجد هناك بعض الأخطاء في البطاقة أو عند الرغبة في القيام بضم الزوجة والأبناء إلى البطاقة، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي :

أولا تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

شهادة ميلاد جميع أفراد الأسرة المنضمين للبطاقة.

صورة من بطاقة التموين.

صورة من وثيقة الزواج.

القيام بتعبئة استمارة أداء خدمة.

وجاء هذا القرار بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والارتفاع الزائد الذي شهدته أسعار السلع والمنتجات، وهذا يرجع لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وهذا ما يؤثر على عملية البيع والشراء بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار.