“الراجحي تعلن”.. رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 وأهم الشروط

تواصل مؤسسة الراجحي مسيرتها الخيرية من خلال إطلاق حملة الراجحي للحج 1445، والتي تأتي استكمالًا لجهودها المتواصلة على مدى 14 عامًا في توفير فرص الحج المجاني للأشخاص غير القادرين، وقد وضعت المؤسسة مجموعة من الشروط الواجب تحققها في المتقدمين ليصبحوا مؤهلين للاستفادة من هذه الحملة الخيرية، تابعوا معنا في هذا المقال للتعرف على الشروط المطلوبة وكيفية التقديم للحملة.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج

أعلنت حملة الراجحي للحج المجاني عن مجموعة من الشروط لقبول طلبات المتقدمين على الحج، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم إما سعودي الجنسية أو مقيمًا بالمملكة بشكل قانوني لمدة لا تقل عن عام كامل قبل تقديم الطلب.

لا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن السعودي 6000 ريال سعودي، وبالنسبة للمقيم لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا وألا يقل عن 25 عامًا للمستقلين، أو 18 عامًا للمعالين.

يشترط ألا يكون المتقدم قد أدى الحج من قبل، سواء عن طريق حملات مجانية أو على نفقته الخاصة.

يجب ألا يعاني المتقدم من أي إعاقة أو مشاكل صحية تمنع من أداء المناسك بشكل كامل.

ضرورة خلو المتقدم من الأمراض المعدية، مع تقديم شهادة صحية تثبت ذلك.

يتوجب أن يكون المتقدم معروفًا بحسن السير والسلوك.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

إذا كنت تستوفي الشروط المذكورة سابقًا، يمكنك البدء بعملية التقديم للاستفادة من حملة الراجحي للحج المجاني باتباع الإرشادات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للراجحي المخصص لتسجيل في حملات الحج.

انتقل إلى قسم تسجيل طلب الحج.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وصحة.

قم بتحميل ورفع جميع الوثائق اللازمة التي تم ذكرها سابقًا.

أكمل العملية بالنقر على زر تسجيل وإرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في حملة الراجحي للحج

عند التقدم للقيام بالتسجيل في حملة الراجحي للحج، يجب تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية أولًا والتي تشمل: