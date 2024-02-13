محمد رمضان ابرزهم “اسماء ضحايا برنامج رامز جلال  في رمضان 2024” والقنوات الناقلة

هناك عدد كبير جدا من المواطنين يتساءلون عن ضحايا رامز جلال رمضان 2024 فمن المعروف أن رمضان يقترب منا للغاية فانه لم يبقى سوى أيام قليلة على موعد هذا الشهر الكريم وفيما يلي سوف نرفق لكم ضحايا رامز جلال لهذا العام 2024 وأيضا موعد شهر رمضان بالتحديد.

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024

محركات البحث جوجل ترتفع للغاية من جانب العديد من المواطنين حول ضحايا رامز جلال رمضان هذا العام 2024، ومن الجدير بذكره أنه إلى هذا الوقت الجاري لم يتم الإعلان عام الفكرة الخاصة ببرنامج رامز جلال الذي يدعى دراما اللعبة من جانب الفنان رامز جلال، ولكن توجد الكثير من الأسماء التي تم تسريبها من خلال السوشيال ميديا التي سوف تكون ضحايا للبرنامج الخاص به وهي كالآتي:

الحكم نور الدين.

النجمة حنان مطاوع.

النجم رضا عبد العال.

النجم عمرو يوسف.

النجم محمود العسيلي.

اللاعب أحمد عبد القادر

اللاعب امام عاشور.

النجمة غادة ابراهيم.

برنامج رامز جلال

في الحقيقة أن الفكرة الخاصة ببرنامج رامز جلال لهذا العام الجاري 2024 يرغب في معرفتها العديد من المواطنين فبرنامج رامز جلال لهذا العام يدعى رامز قفل اللعبة، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الأشخاص يقوموا بتفسير هذا بأنه آخر موسم برامز جلال بالبرنامج الخاص به عقب تمكنه من قفل اللعبة، واستنفاذ جميع المقالب التي أمامه، والكثير من الأشخاص الآخرون يقولون أيضا أنه يقوم بتجهيز العديد من المفاجآت التي لا تحصى للجمهور الخاص به بواسطة استضافة النجوم كريستيانو رونالدو والكثير من النجوم الآخرين بالتحديد أن النجم البرتغالي في هذا الوقت الجاري يوجد بالسعودية.