أحمد مكي ومحمد سلام..مسلسل الكبير الجزء الثامن في رمضان+نجوم جدد في هذا الموسم

مسلسل الكبير الجزء الثامن يحرص الكثير من الناس على التعرف على توقيت عرض مسلسل الكبير الجزء الثامن المقرر بثه في رمضان لعام 2024، والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام معدودة، يعد هذا المسلسل من المسلسلات الشهيرة جدًا والتي استمرت لمدة طويلة، بدءًا من موسمها الأول وحتى الموسم السابع الذي تم عرضه في رمضان من العام الماضي، ويترقب الجمهور بشغف موعد الجزء الثامن، خاصة بعد صدور الإعلان الترويجي له، لذا تابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل.

موعد مسلسل الكبير الجزء الثامن

مؤخرًا، أعلنت منصة “ووتش إت” عن بث المسلسل الشهير “الكبير أوي” الجزء الثامن خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024. وقد قامت المنصة بمشاركة البوستر الخاص بالمسلسل عبر حسابها على منصة إنستجرام الاجتماعية، معلقة بأنه يمكن للجماهير أن تترقب مشاهدة الفنان أحمد مكي في الجزء الثامن من “الكبير أوي” على “WATCH IT”، وأن رمضانهم سيكون مميزًا بوجود المسلسل متاحًا في جميع أنحاء العالم.

إذ قام عمرو الفقي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالترويج للجزء الجديد الثامن من مسلسل “الكبير أوي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، فقد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” مشاركة برومو ترويجي يحتوي على العديد من المقاطع الكوميدية التي تنتمي إلى المسلسل، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

يشترك في ريادة هذا العمل مجموعة من الفنانين البارعين أبرزهم أحمد مكي، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، إلى جانب محمد سلام، رحمة أحمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، ومصطفى أبوسريع، بالإضافة لنخبة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وكتب العمل مصطفى صقر وأخرجه أحمد الجندي، وجاء إنتاجه على يد تامر مرسي.