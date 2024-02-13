هُنا.. رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه عبر موقع وزارة القوة العاملة mom.manpower.gov.eg

يبحث كثير من المواطنين عن الرابط الخاص بالتسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 1000 جنيه 2024 حيث تحرص الحكومة المصرية والجهات المختصة في مصر على صرف دعم مادي شهري للمواطنين الذين لا يمتلكون مصدرًا ثابتًا للدخل حيث يصل هذا المبلغ إلى ال 1000 جنيه شهريًا وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل التي أعلنتها وزارة الشؤون العامة عن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2024

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة أنه لم يتم فتح باب التسجيل في منحة العمالة المنتظمة بمبلغ وقدره 1000 جنيه وأنه ومنذ سنوات يتم صرف مبلغ 500 جنيه لِمنحة العمالة غير المنتظمة وفي حال القبول بالمنحة تصل للمتقدم على الهاتف المسجل به رسالة بالقبول في المنحة ويمكن التسجيل في المنحة عبر اتباع عدة خطوات سهلة ومن أهم تلك الخطوات مايلي:

أولًا يتعين عليك التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط

ثم يتعين عليك التسجيل في الموقع عبر الرقم القومي الخاص وكلمة المرور

وفي الخطوة التالية يتعين عليك الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.

في الخطوة التالية يتعين عليك كتابة بياناتك كاملة والتأكد من صحتها.

وفي الخطوة ما قبل الأخيرة يتعين عليك كتابة الرقم القومي الخاص بك وإدخال كافة البيانات الخاصة بك مثل رقم الهاتف وتاريخ الميلاد

وفي الخطوة الأخيرة يتعين عليك الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الشروط الخاصة بالتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة