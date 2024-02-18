مغامرات مربوحة والعترة وهدرس..إعلان مسلسل الكبير الرسمي الموسم الثامن رمضان 2024 على شاشة ON E

إعلان مسلسل الكبير الرسمي الموسم الثامن، تصدر إعلان مسلسل الكبير الرسمي الموسم الثامن محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر المسلسل من أكثر المسلسلات الناجحة خلال السنوات الماضية منذ بداية عرضه على شاشات التلفاز، وينتظر جمهور أحمد مكي عرض المسلسل في كل عام خلال شهر رمضان مبارك.

إعلان مسلسل الكبير الرسمي الموسم الثامن

يبحث الكثير من الجمهور والمتابعين عن إعلان مسلسل الكبير الرسمي الموسم الثامن، حيث تم نشر البرومو التشويقي الأول للمسلسل خلال الأيام السابقة، ويعتبر مسلسل الكبير من أنجح المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في رمضان، ولا يمل الجمهور من متابعته عاما بعد عام، وخاصة أنه يجذب الكبار والصغار معا في إطار كوميدي عائلي، وأكثر ما يميز المسلسل في مواسمه الجديدة هو استخدامه الكثير من الترندات العربية التي تصدرت شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ويتم توظيف الترندات بشكل كوميدي يتناسب مع مضمون الحلقة، ويشارك في الموسم الثامن الفنان محمد سلام والفنان بيومى فؤاد والممثلة رحمة أحمد بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف الذي يتم ظهورهم في حلقات مختلفة.

تردد قناة أون دراما

يعرض مسلسل الكبير الجزء الثامن في شهر رمضان القادم على قناة أون دراما، إلى جانب العديد من المسلسلات المشاركة في الماراثون الرمضاني، ولهذا السبب يبحث العديد من المتابعين عن تردد قناة أون دراما، ويمكن تنزيل القناة من خلال بيانات التردد التالية: