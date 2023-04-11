هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم، يزداد البحث عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2023 ميلاديا والموافق 20 رمضان هجريا، حيث اعلنت هيئة الارصاد الجوية عن هناك انخفاض في درجات الحرارة علي جميع الانحاء خلال الايام القادمة، ومن خلال موقع البديل سنتعرف علي حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالتفاصيل ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الارصاد الحوية ان تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2023 متدهورة وهناك انخفاض في درجة الحرارة بالاضافة الي طقس يكون مائل للبرودة في الصباح علي وجة القاهرة الكبري والوجبة البحري، ويكون في الليل هناك بردوة شديدة علي جميع انحاء البلاد والجنوب، وهناك توقعات حول تساقط بعض الامطار علي بعض المناطق في القاهرة الكبري( القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بالاضافة الي وجود بعض الامطار الخفيفة في الوجبة البحرى والسواحل الشمالية، جدير بالذكر ان يتم نشاط الرياح علي جميع السواحل الشمالية الغربية بالاضافة الي مدن القناة (بورسعيد، اسماعيلة، السويس)، وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء