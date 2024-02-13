“10 ألالاف دينار”.. رابط التسجيل في منحة رمضان الجزائرية 2024 والوثائق المطلوبة للتقديم

تبذل الحكومة الجزائرية جهودًا لدعم مواطنيها، من خلال توزيع منح مالية للأشخاص من ذوي الدخل المحدود، مشجعة إياهم على التسجيل في منحة رمضان الجزائرية بهدف تسهيل تجاوز العقبات المالية ورفع مستوى العيش، ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية إعلانًا عن بدء فترة التسجيل للحصول على المنحة الرمضانية، شريطة استيفاء عدة معايير وشروط لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي قد تواجههم في هذا الشهر الكريم.

شروط منحة رمضان في الجزائر

وضعت وزارة التضامن الوطني في الجزائر مجموعة من الشروط الواجب تحققها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المساعدات المقدمة قبل التسجيل في منحة رمضان الجزائرية، وهي على النحو التالي:

يجب أن يحمل المتقدم الجنسية الجزائرية وأن يكون مقيماً داخل الجزائر.

يُطلب من المتقدم على منحة رمضان أن يكون مسلم.

ينبغي على المتقدم أن يكون خالياً من أي سجلات جنائية.

يجب ألا يمتلك المتقدم أية عقارات أو أملاك كبيرة.

يشترط عدم امتلاك المتقدم لدخل شهري ثابت.

يتوجب على المتقدم أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

التسجيل في منحة رمضان الجزائرية 2024

الوصول إلى الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الجزائرية.

اختيار خيار التسجيل في منحة رمضان الجزائرية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

رفع المستندات اللازمة للتسجيل.

تأكيد الطلب بالنقر على زر الإرسال.

يجب الصبر والاطلاع بانتظام للحصول على رد من الوزارة.

التأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام المنحة.

الوثائق المطلوبة للتقديم في منحة رمضان

للتقدم للحصول على المنحة، يجب تقديم المستندات التالية وفقًا للمتطلبات المحددة:

نسخة من كشف الحساب البنكي للمتقدم.

عقد الإيجار الذي يوثق عنوان سكن المتقدم الحالي.

نسخة من شهادة ميلاد المتقدم.

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.

وثيقة تبين الحالة الاجتماعية للمتقدم.

نسخة من البطاقة الإلكترونية للتعريف.

أربع صور شخصية للمتقدم.

موعد صرف منحة رمضان الجزائرية 2024

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد قررت تاريخًا محددًا لتوزيع المنحة سنويًا خلال شهر رمضان، مع ملاحظة أن تاريخ الصرف قد يتغير من سنة لأخرى، المنحة تُمنح بشكل آلي للمسجلين مسبقًا الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، بيد أنه يتعين على المستفيدين الذين قاموا بتغيير محل إقامتهم زيارة البلدية الجديدة التي يقطنون في نطاقها لإتمام عمليات الشطب وإعادة التسجيل.

يُذكر أيضًا أنه يتم إجراء تحقيقات ميدانية لكافة المسجلين للتحقق من أحقيتهم في الحصول على المنحة، وفور تحديد موعد الصرف، سنقوم بإبلاغكم بذلك.