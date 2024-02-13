مش هتقدر تغمض عينيك .. تردد قناة روتانا سينما 2024 على النايل سات

تعتبر قناة روتانا سينما واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تعرض على مدار اليوم الأفلام المصرية بكل أنواعها التي منها الأكشن والدراما والكوميديا والرومانسية وغيرهم من الأفلام، وحققت القناة قاعدة جماهرية كبيرة في العالم العربي، مؤخرًا ارتفع معدل البحث عن تردد قناة روتانا سينما 2024 الجديد على النايل سات وهذا ما سيتم توضيحه خلال الأسطر التالية.

تردد قناة روتانا سينما

في الأيام الأخيرة ارتفع معدل البحث عن تردد قنوات روتانا سينما على كل الأقمار الصناعية مع بداية عام 2024، حيث مع بداية العام تم تغيير عدد كبير من الترددات من أجل ضمان جودة البث العالية صوت وصورة، يأتي التردد الجديد على النحو التالي:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

كيفية استقبال تردد قناة روتانا سينما؟

للتسهيل على المواطنين في استقبال قناة روتانا سينما على جهاز الرسيفر لابد من إتباع الخطوات التالية:

انقر على زر القائمة الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

تحديد خيار البحث اليدوي من القائمة التي تظهر أمامك.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث.

ثم احفظ القناة.

ما تعرضه قناة روتانا سينما؟

من الجدير بالذكر أن قناة روتانا سينما تعرض باقة مميزة من الأفلام المصرية الجديدة منها: