أسعار السلع الغذائية الأساسية الزيت والسكر والأرز اليوم الثلاثاء 13-2-2024 بالأسواق

بشكل يومي يتزايد البحث عن أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر الزيت والسكر والأرز نظرًا لأن الأسعار خلال الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع مبالغ فيه كما أن الأسعار ليست ثابتة، خلال الأسطر التالية سوف نوضح أخر تحديث لأسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

خلال الساعات الأخيرة تزايد معدل البحث عن أسعار السلع الأساسية السكر والزيت والأرز في مصر نظرًا لأنهم من السلع التي لا غنى عنها، وإليكم الأسعار وفقًا لأخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية:

سعر كيلو الأرز المعبأ وصل إلى 43.77 جنيهًا.

سعر كيلو السكر المعبأ وصل إلى 46.74 جنيهًا.

كيلو المكرونة المعبأة وصل السعر إلى 31.96 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت عباد الشمس وصل إلى 96.49 جنيهًا.

كيلو العدس المعبأ وصل إلى 67.4 جنيهًا.

سجل الدقيق المعبأ اليوم 12 فبراير 2024: 30.39 جنيه للكيلو.

سجّل زيت الذرة اليوم 12 فبراير 2024: 113.35 جنيه/ للتر.

سعر البيض البلدي اليوم الثلاثاء وصل إلى 5.98 جنيهًا.

علمًا بأن اللواء عبد الحميد أكد أنه يوجد مراقبة على أسعار السلع الغذائية مشيرًا ومؤكدًا أنه يتم توفير السلع الأساسية للشعب من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة في كافة المحافظات.سع

أسعار الفراخ اليوم

إليكم أسعار الفراخ والبيض مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء: